Serenay Sarıkaya ile pozu sonrası Kıvanç Tatlıtuğ'tan bomba paylaşım! Eşi Başak Dizer'le bakın hangi pozunu paylaştı

Serenay Sarıkaya ile pozu sonrası Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'le... Uğurkan Erez gerçeği ortaya çıkardı. 8 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına giden Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer oy kullanırken koridorda bulunan kadınların "Allah özene bezene yaratmış" cümleleri sosyal medyada, "Adamın eşi yanında pes" yorumlarına neden olmuştu. Herkes tarafından beğenilen bir eşe sahip olmanın gurur verici olduğunu belirten Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'un öpücükleriyle önceki gün gündeme bomba gibi düştü. Uğurkan Erez'den gelen bir fotoğraf karesi ve yazı ise "Başak Dizer bir an olsun sette Kıvanç'ı yalnız bırakmıyor" iddialarını yeniden gündeme getirdi.