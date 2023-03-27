RAMAZAN İMSAKİYE
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Serdar Ortaç’tan 8 odalı villası hakkında açıklama

Serdar Ortaç’tan 8 odalı villası hakkında açıklama
27.03.2023 14:16 - Son Güncelleme: 27.03.2023 14:17

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Serdar Ortaç'ın Boğaz manzaralı villası için 80 milyon istediği söylenmişti! İlk kez konuşan Serdar Ortaç evini satmadığını belirtti. Geçtiğimiz günlerde kardeşi Serkan Ortaç'ın ölümüyle yıkılan Serdar Ortaç kısa bir süre sonra klip çekimi için harekete geçti. Şarkıcı kardeşinin 40'ı çıkmadan işlerinin başına dönünce eleştirilen Serdar Ortaç, "Ben 40 değil 400 gün yas tutarım" yanıtını verdi. Eviyle ilgili çıkan haberler hakkında kendisine yöneltilen sorulara da yanıt veren Serdar Ortaç, "Evim 8 odalı değil, Allah sattırmasın orada öleyim" dedi. İşte Serdar Ortaç'ın evi...

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