Hakan Sabancı fena yakalandı! O hamlesi fena ifşa oldu sosyal medya onu konuştu: ''Durmuyor''

Hande Erçel ile Boğaz keyfindeyken meğer çapkınlıktan da geri durmamış! Hakan Sabancı'nın o hamlesi fena ifşa oldu.Bugüne kadar çapkınlıklarıyla magazin manşetlerinde yer alan Hakan Sabancı'nın yeni aşkı Hande Erçel oldu. Ünlü oyuncu ile geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenen Hakan Sabancı, Hande Erçel'in ailesine girdi. Pazar günü Boğaz'da keyif yapan aşıklarla ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Hande Erçel'in yanındayken Hakan Sabancı'nın çapkınlık peşinde olduğu ortaya çıktı. Erçel hayranları o anları işte böyle ifşaladı.