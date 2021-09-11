Bir dönem İrem Derici ve Didem Soydan'la yaşadığı aşklarla gündeme gelen 36 yaşındaki Lider Şahin aşk bombasını yine patlattı. 6 aydır aşk yaşayan ancak ilişkilerini gizliği tutan Lider Şahin ve manken Ecem Çırpan, ilk kez el ele görüntülendi. Alışveriş yaptıkları mağazadan çıkınca, muhabirleri karşılarında gören ikili, poz vermeyi ihmal etmedi. Lider Şahin, ilişkilerinin iyi gittiğini ve mutlu olduklarını söyledi. İşte haberin detayları...

Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ve sevgilisi Ecem Çırpan 6 ay sonra kaçmayı bıraktı! El ele pozlar... Altı aydır aşk yaşayan usta sanatçı Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin (36) ile tescilli güzel Ecem Çırpan (24), ilk kez Nişantaşı'nda el ele görüntülendi.

İlişkilerini bir süredir gizli ve gözlerden uzak yaşayan model Ecem Çırpan ile Lider Şahin, Nişantaşı'nda çıktıkları alışveriş turunda objektiflere yakalandı.

12 YAŞ FARK!

İşleri nedeniyle İstanbul'a dönen Lider Şahin ile kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi, Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan, bir kafede soluklandıktan sonra girdikleri mağazadan el ele çıktı.

Çeşme tatilinden yeni döndüklerini söyleyen 36 yaşındaki şarkıcı, ilişkilerinin iyi gittiğini ve mutlu olduklarını söyledi.

"NEDEN OLMASIN?"

Yeni projeleri için yaptığı çalışmaları anlatan Şahin, "Yeni şarkımı bitirdim, klibe gireceğim bu hafta, ağustos gibi çıkaracağız. Sıkıntılı bir dönem ama önümüze ve şarkılarımıza bakacağız" dedi.

Lider Şahin, "Babamla hayalimizde ortak bir şey yapmak var, neden olmasın? Belki bir gün o da olur. Babam her zaman destekçim" şeklinde konuştu.

Ünlü şarkıcı, bir dönem meslektaşı İrem Derici ve model Didem Soydan ile yaşadığı birlikteliklerle sık sık magazin gündemine geliyordu.