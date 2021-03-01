Türk müziğinin 72 yaşındaki usta ismi Selami Şahin'in 23 yaşındaki kızı İrem Şahin sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Yeni tarzıyla dikkat çeken Selami Şahin'in kızının son halini gören takipçileri çok yakıştığını belirtse de, yaşının saç boyatmak için erken olduğunu vurgulayan eleştirel yorumlar da sosyal medyada yerini aldı. İşte saçını mor renge boyatan Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin'in son hali...

Mor saçlarıyla artık bambaşka biri... Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin, yeni tarzıyla sosyal medya gündeminde. Saçını mor renge boyatan İrem Şahin'in son hali beğenildi beğenilmesine ama bazı sosyal medya kullanıcılarından eleştirel yorumlar da geldi.

Henüz 23 yaşında olan Selami Şahin'in kızı Meryem İrem, farklı tarzıyla sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında.

Selami Şahin'in tek kızı İrem Şahin ise gastronomi eğitimi alıyor. Aşçı olmayı hedefliyor. Eğitim için Türkiye'de bulunan Oliver Tembo ile uzun süredir aşk yaşan Meryem İrem Şahin sevgilisinin memleketine gitmişti.Zambiya'da Oliver Tembo'nun ailesiyle tanışan Meryem İrem Şahin yer sofrasında oturdu, geleneksel lezzetleri elleriyle tatmıştı.

Oliver Tembo ile Meryem İrem Şahin'in ilişkilerinin evlilik yolunda ilerlediği iddia edilmişti. Ancak Meryem İrem Şahin'in yabancı uyruklu aşkına baba Selami Şahin ve anne Didem Şahin'den veto geldiği haberleri kulislerde dolaşıyordu.

Son paylaşımlarıyla dikkat çeken Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin yeni tarzıyla sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.