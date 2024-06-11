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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024, 13:30 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2024, 13:30

Seda Sayan'ın evine cam takmaya gelen usta filtre kurbanı oldu! İşte o anlar

Müzisyen Çağlar Ökten ile 2022 yılında dünyaevine giren Seda Sayan, hem kariyeri hem özel hayatı hem de geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı ve sunucu Sayan, bu kez evinin balkonuna cam takan ustayla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, ustayı çekmeye çalışırken kendisini fena ele verdi. O anlar ise sosyal medyaya damga vururken "Ustanın suçu ne?", "Yaktın ustayı" yorumları yapıldı. İşte Seda Sayan'ın sosyal medyayı sallayan o görüntüleri...

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