Şarkıcı Songül Karlı göğüs dekolteli paylaşımıyla yine gündem oldu!

Songül Karlı göğüs dekolteli paylaşımıyla olay oldu! Geçtiğimiz haftalarda yakın zamanda yeni bir proje ile ekranlara döneceğinin müjdesini veren Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yeni imajıyla Seda Sayan, Seray Sever, Seda Üren ve Ajda Pekkan gibi birçok ünlü isme benzetilen Karlı, göğüs dekolteli bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Verdiği bir röportajda "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum" ifadelerini kullanan Karlı'ya çok sayıda yorum geldi. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…