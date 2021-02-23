Şarkıcı Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi! İşte düğünden muhteşem görüntüler

9 ay evli kaldıktan sonra boşanan şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi. Ünlü çift, dün Swissotel The Bosphorus’ta düzenlenen törenle nikâh defterine imza attı.

Toplamda 48 kişinin katıldığı merasimde çiftin nikâh şahitliğini İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sibel Can, Hatice Şendil, Mustafa Tatlıcı, Alpaslan Arslanca ve Tuğçe Koçak yaptı. Törene gelin ve damadın ailelerinin yanı sıra Selin İmer-Mustafa Ceceli, Özlem Ada-Berkay Şahin, Burak Sağyaşar, Hakan Akkaya, Can Tanrıyar ve Barış Murat Yağcı gibi ünlü isimler de katıldı.

Sinan Akçıl, nikah memurunun ''Burcu Kıratlı ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? sorusuna ''ikinci kez ve son kez evet'' diye yanıt verdi. Baba olmak istediğini söyleyen Akçıl 'bebek sözü' verdi.

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl 2018'in aralık ayında Amsterdam'da evlenmiş, ancak evlilikleri yalnızca 9 ay sürmüştü. Boşandıktan sonra ilişkilerine bir şans daha tanımaya karar veren çift aynı eve taşındı. Bir dargın bir barışık süren ilişki, dün ikinci kez nikâh masasına taşındı. Az sayıda konuğun olduğu törende pandemi kuralları uygulandı.

PİYANO ÇALDI

Sinan Akçıl müstakbel eşini piyano çalarak karşıladı. Kıratlı'nın önünde diz çöken ünlü şarkıcı daha sonra gelinin elini öptü ve konukları selamladı.