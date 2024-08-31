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Şarkıcı Şimal'den üzen haber!
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Şarkıcı Şimal'den üzen haber!

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024, 22:42 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024, 23:32

Şarkıcı Şimal’den üzen haber: Metastaz yapan kanser beyin zarına sıçradı. Sevenlerinden dua beklediğini ifade eden Şimal, herkese teşekkürlerini iletti. 2022'de meme kanserini yenen şarkıcı, bir kez daha hastalıkla mücadele edecek. İşte detaylar...

Geçtiğimiz ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ağır bir ameliyat geçiren ünlü şarkıcı Şimal, sağlık durumuyla ilgili endişe verici bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına seslenen Şimal, hastalığının yeniden nüksettiğini duyurdu. Şarkıcı, özellikle metastazın bu sefer beyin zarına yayıldığını belirterek, "Maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni," ifadelerini kullandı.

Erken Teşhis ve Işın Tedavisi

Şimal, açıklamasında hastalığın erken teşhis edilmesinin kendilerini bir nebze de olsa mutlu ettiğini dile getirdi. Pazartesi günü ışın tedavilerine başlayacağını söyleyen şarkıcı, onkologlarının ilaç tedavisini güçlendireceğini de belirtti. "İnşallah yine aranıza döneceğim," diyen Şimal, takipçilerinden dualarını esirgememelerini rica etti.

Ne Olmuştu?

Şimal, 2022 yılında meme kanserine yakalanmış ve uzun bir tedavi sürecinin ardından bu hastalığı yenmeyi başarmıştı. Ancak, geçtiğimiz ocak ayında yapılan rutin kontroller sırasında beyninde yeni bir tümör tespit edildi. Şimal, hemen hastaneye yatırılarak 8 saat süren zorlu bir beyin ameliyatı geçirmişti. Bu süreçten sonra toparlanma aşamasında olduğunu belirten şarkıcı, ne yazık ki hastalığın yeniden nüksetmesiyle bir kez daha zorlu bir mücadeleye girmiş bulunuyor.

Hayranlarından Destek Bekliyor

Şimal, kendisini yalnız bırakmayan ve mesajlarıyla güç veren tüm hayranlarına teşekkür ederek, "Sağlığınıza dikkat edin!" uyarısında bulundu. Şarkıcı, sevenlerinden gelen mesajlarla moral bulduğunu ve bu süreçte desteklerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

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