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AHU TUĞBA öldü mü? Yeşilçam'ın acı kaybı!
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AHU TUĞBA öldü mü? Yeşilçam'ın acı kaybı!

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024, 13:43 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2024, 13:43

AHU TUĞBA öldü mü? sorusu arama motorlarında aratılıyor. Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, ABD'nin Miami kentindeki evinde 69 yaşında yaşamını yitirdi. Astım hastalığı ile mücadele eden usta oyuncu, bir süre önce de trafik kazası atlatmıştı. İşte detaylar...

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, ABD'nin Miami kentindeki evinde 69 yaşında yaşamını yitirdi. Nisan ayında ağır bir trafik kazası geçiren Tuğba'nın kaburga kemikleri kırılmıştı. Ameliyat edilen usta isim, "Yemek yiyemiyorum, mama ile besleniyorum" demişti. 3 aydır hastanede tedavi gören Tuğba, bir yandan da ileri derece astım hastalığı ile mücadele ediyordu.

SİNEMA İÇİN OKULU BIRAKMIŞTI
Tuğba, yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken kendisini görüp film çekme teklifiyle sinemayla tanışmıştı. Henüz ortaokuldayken sinema hayatına giren Tuğba, oyunculuk tutkusu için Kanada'da Concordia Üniversitesinin İngiliz Dili Bölümü'ndeki öğrenimini yarım bıraktı. Türk sinemasında 1970'lerin sonlarından itibaren tanınmaya başlayan ünlü oyuncu, "Derviş Bey", "Dokunmayın Şabanıma", "Banker Bilo" ve "Taçsız Kraliçe" gibi filmlerindeki rolüyle hafızalara kazındı.

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