Şarkıcı Sibel Can’ın Beykoz’daki evini görenler inanamadı! 9 odalı saray yavrusu…

Şarkıcı Sibel Can'ın Beykoz'daki evi hayran bırakıyor! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu ile adeta saray yavrusu... Vaktinin çoğunu 1200 m2 olan villada geçiren usta isim, geçtiğimiz yıllarda "Sahne dışındaki hayatımın tümü neredeyse evde geçer. Buradaki her detay benim ilgi alanım değil, özel merakım diyebilirim. Tertemiz pırıl pırıl ortamlarda kendimi iyi hissediyorum. Tabii canlı çiçekler de olmazsa olmazım evde. Beykoz'da yıllardır oturuyor olmam, bu evin doğa ile baş başa kalma imkanı sunmasından dolayı" demişti.