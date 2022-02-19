Şarkıcı Şevval Sam’ın eski eşini görenler inanamadı! Meğer ünlü futbolcuymuş…

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan Şevval Sam, rol aldığı Yasak Elma dizisinin sezon final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Rol arkadaşlarıyla tekne tatiline çıkan ve ardından İstanbul'a dönen Şevval Sam, tatil boyunca yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirmişti. Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Sam'ın özel hayatı merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının özellikle eski eşi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Şevval Sam'ın eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Şarkıcının eski eşini duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın ünlü şarkıcı Şevval Sam'ın eski eşi kimmiş… TIKLA-İZLE!