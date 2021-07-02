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Şarkıcı Göksel majyajsız görüntülenince panikledi! Makyajsız Göksel şoke etti

Şarkıcı Göksel majyajsız görüntülenince panikledi! Makyajsız Göksel şoke etti
02.07.2021 15:05
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Sevilen şarkıcı Göksel, önceki gün bir erkek arkadaşıyla birlikte Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir mekanda yemek yiyen Göksel, fotoğraflarının çekildiğini görünce büyük panik yaptı. Makyajsız olduğu için panik yapan Göksel, tüm çabasına rağmen objektiflerden kurtulamadı.


Sevilen şarkıcı Göksel, önceki gün bir erkek arkadaşıyla birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir mekanda yemek yiyen Göksel, fotoğraflarının çekildiğini görünce büyük panik yaptı.

Bir anda oturduğu masadan kalkarak mekandaki arka bölüme geçen Göksel'in tepkisi görenleri şaşırttı.

Şarkıcının makyajsız olduğu için görüntü vermek istemediği öğrenildi.

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