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Şarkıcı Emrah’ın inanılmaz kira geliri! 300’den fazla ev ve 10 Milyon TL’lik kazanç! - İzle
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Şarkıcı Emrah'ın inanılmaz kira geliri! 300'den fazla ev ve 10 Milyon TL'lik kazanç! - İzle

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 13:50 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 13:50

Türk müziğinin ünlü ismi Emrah, sadece şarkılarıyla değil, gayrimenkul yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor. İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi olduğu iddia edilen sanatçının kira gelirinin 10 milyon TL'ye ulaştığı öne sürülüyor.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Emrah, sadece sanat kariyeriyle değil, ticari yatırımlarıyla da büyük başarı elde eden isimler arasında yer alıyor.

Müzik ve dizi sektöründen kazandığı birikimlerini gayrimenkule yönlendiren sanatçının İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi olduğu iddia edildi.

KİRA GELİRİ 10 MİLYON TL
Sanatçının İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın aldığı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye sahip olduğu belirtiliyor.

2022 yılında mahkemeye gelir beyanında bulunduğunda aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu açıklayan Emrah'ın, şu anki kira gelirinin yaklaşık 10 milyon TL seviyelerine ulaştığı öne sürülüyor.

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