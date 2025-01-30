Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 13:50 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 13:50

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Emrah, sadece sanat kariyeriyle değil, ticari yatırımlarıyla da büyük başarı elde eden isimler arasında yer alıyor.

Müzik ve dizi sektöründen kazandığı birikimlerini gayrimenkule yönlendiren sanatçının İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi olduğu iddia edildi.

KİRA GELİRİ 10 MİLYON TL

Sanatçının İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın aldığı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye sahip olduğu belirtiliyor.

2022 yılında mahkemeye gelir beyanında bulunduğunda aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu açıklayan Emrah'ın, şu anki kira gelirinin yaklaşık 10 milyon TL seviyelerine ulaştığı öne sürülüyor.