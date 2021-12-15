Haberler Magazin Videoları Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi son haliyle ağızları açık bıraktı!

Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi son haliyle ağızları açık bıraktı!

Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi son haliyle ağızları açık bıraktı!
15.12.2021 18:08

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:46
‘Anlık gelen tatil isteği’...
Ana Sayfa 01:57
Fitness eğitmeni 53 yaşındaki...
Ana Sayfa 03:20
Merhum sanatçı Belgin Doruk’un...
Ana Sayfa 01:26
2022 ASGARİ ÜCRET belli oldu...
Ana Sayfa 00:15
EXXEN ''Konuşanlar'' programı...
Ana Sayfa 02:15
Fatih Altaylı ava giderken...
Ana Sayfa 02:41
İki komşu, Adana Jasat...
Ana Sayfa 01:07
Kendini tuvalete kitleyen...
Ana Sayfa 02:13
İBB'de her taşın altından...
Ana Sayfa 02:43
CHP'li İBB'den pankart oyunu
Ana Sayfa 00:46
Hızı 90 kilometreye ulaşan...
Ana Sayfa 01:46
Dekolte savaşına Serenay...

Hayatlarımıza Küçük Ceylan olarak girdi şimdi ise 47 yaşında. Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan, sesi ve türküleriyle adını duyuran Ceylan Avcı, nam-ı diğer Ceylan oldukça çalkantılı ve bol değişimli bir hayat geçirdi. Son dönemdeki değişimiyle magazin dünyasının konuşulan isimleri arasında yer alan Ceylan, seslendirdiği türküler ile milyonların diline dolandı. Yalnız bu değişim sadece kendisiyle kalmadı. Kızı Melodi Bozkurt da estetikle kendini baştan yarattı. İşte Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'un son hali...

Magazin Videoları
SON DAKİKA