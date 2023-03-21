Şarkıcı Bengü kızını paylaştı gören hayran kaldı!

İş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında nikah masasına oturan Bengü, 2019'da kızı Zeynep'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Ünlü şarkıcı, 2021 yılında da ikinci kez annelik heyecanı yaşadı. Bir kızı bir oğlu olan Bengü, sosyal medya hesabında ev hallerini yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma ilk yorumlar Esra Erol ile Simge Sağın'dan geldi. Bengü'nün minik kızı Zeynep güzelliğiyle büyülerken "İşte beklenen video" yorumu yapıldı. İşte Bengü ve çocuklarının beğeni yağan ev halleri..