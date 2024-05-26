Şarkıcı Alişan’dan itiraf gibi ''Maço'luk'' açıklaması! Gözler Buse Varol’a çevrildi!

A Para ekranlarının sevilen programı Biz Bize'de bu hafta, sunucular Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın ağırladığı ünlü isimler arasında Alişan, Kubat ve Ayça Varlıer yer aldı. Programda dikkat çeken açıklamalar yapan Alişan, geçmişteki 'maçoluk' imajıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

Alişan, Türk pop müziğinin en renkli simalarından biri olarak, geçmişteki erkek sanatçı imajına dair önemli açıklamalarda bulundu. "O dönemlerde erkek sanatçıların maço olması beklenirdi. Dediğim dedik olacak, eşine karışacak gibi bir algı vardı. Bana ne söylemem gerektiği söylenirdi ve ben de onları söylerdim. Çünkü o söylemler tutuyordu, insanlar bunu bekliyordu," dedi Alişan ve ekledi: "Ancak ben hiçbir zaman gerçekte böyle bir adam olmadım. Evlilik ve baba olmak hayatımı değiştirdi."

Alişan, kızı Eliz ve oğlu Burak'la olan ilişkisini de samimiyetle anlattı. Eliz ile geçirdiği zamanlarda ona makyaj yapmasına izin verdiğini belirten Alişan, çocukların varlığının hayatındaki değişimleri nasıl pekiştirdiğini vurguladı. "Çocuk olduktan sonra her şey değişiyor. Evlenirken üç çocuk düşüncemiz vardı ama şimdi onların biraz daha büyümesini bekliyoruz," şeklinde konuştu.