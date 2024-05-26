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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024, 16:34 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024, 16:34

Şarkıcı Alişan’dan itiraf gibi ''Maço'luk'' açıklaması! Gözler Buse Varol’a çevrildi!

A Para ekranlarında izleyici ile buluşan Biz Bize programına konuk olan Alişan, samimi açıklamalarda bulundu. 6 yıl önce oyuncu Buse Varol'la evlenen Alişan, kariyerinden özel hayatına birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı. Serdar Ortaç ve Mert Demir hakkında da konuşan Alişan'ın "Evlenince olmuyor" sözleri ise çok konuşuldu. İşte Alişan'ın o açıklamaları...

A Para ekranlarının sevilen programı Biz Bize'de bu hafta, sunucular Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın ağırladığı ünlü isimler arasında Alişan, Kubat ve Ayça Varlıer yer aldı. Programda dikkat çeken açıklamalar yapan Alişan, geçmişteki 'maçoluk' imajıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

Alişan, Türk pop müziğinin en renkli simalarından biri olarak, geçmişteki erkek sanatçı imajına dair önemli açıklamalarda bulundu. "O dönemlerde erkek sanatçıların maço olması beklenirdi. Dediğim dedik olacak, eşine karışacak gibi bir algı vardı. Bana ne söylemem gerektiği söylenirdi ve ben de onları söylerdim. Çünkü o söylemler tutuyordu, insanlar bunu bekliyordu," dedi Alişan ve ekledi: "Ancak ben hiçbir zaman gerçekte böyle bir adam olmadım. Evlilik ve baba olmak hayatımı değiştirdi."

Alişan, kızı Eliz ve oğlu Burak'la olan ilişkisini de samimiyetle anlattı. Eliz ile geçirdiği zamanlarda ona makyaj yapmasına izin verdiğini belirten Alişan, çocukların varlığının hayatındaki değişimleri nasıl pekiştirdiğini vurguladı. "Çocuk olduktan sonra her şey değişiyor. Evlenirken üç çocuk düşüncemiz vardı ama şimdi onların biraz daha büyümesini bekliyoruz," şeklinde konuştu.

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