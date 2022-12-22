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''Saray yavrusu'' Sibel Can'ı n kızı Melisa Ural'dan olay paylaşım! Görenlerin ağzı açık kaldı!

''Saray yavrusu'' Sibel Can'ı n kızı Melisa Ural'dan olay paylaşım! Görenlerin ağzı açık kaldı!
22.12.2022 10:14

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Sibel Can'ın evinin manzarası olay! Kızı Melisa Ural paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Biri Beykoz'da diğeri Miami'de... Geçtiğimiz ekim ayında ilk evladı Engincan Ural'ı evlendiren Sibel Can'ın iki numara olan kızı Melisa Ural Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde. Peş peşe fotoğraflar paylaşan Melisa Ural annesi Sibel Can'ın küçüklük fotoğrafını ve evlerinin deniz manzarasını paylaştı, kısa sürede gündem oldu. Balkon manzarasının Sibel Can'ın Beykoz'daki evinden mi yoksa Miami'deki evinden mi merak ediliyor. İşte Sibel Can'ın evlerinden görüntüler...

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