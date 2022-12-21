Haberler Magazin Videoları 2 çocuk annesi Esra Erol’un zevkle döşenmiş evine bakın! “Ruhuma mutluluk ve huzur veren an” deyip oğullarıyla ortalığı salladı...

2 çocuk annesi Esra Erol’un zevkle döşenmiş evine bakın! “Ruhuma mutluluk ve huzur veren an” deyip oğullarıyla ortalığı salladı...

2 çocuk annesi Esra Erol’un zevkle döşenmiş evine bakın! “Ruhuma mutluluk ve huzur veren an” deyip oğullarıyla ortalığı salladı...
21.12.2022 19:32 - Son Güncelleme: 21.12.2022 19:33

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ATV ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, kariyeri kadar güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Eşi Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sunucu, ailesi ile yaptığı bir paylaşımla bir kez daha adından söz ettirdi. Erol, iki oğluyla ev hallerini "Ruhuma mutluluk ve huzur veren an" notuyla yayınladı. Ünlü sunucunun oğulları Ömer Erol Özbir ile İdris Ali Özbir ilgi odağı olurken Esra Erol'un zevkle döşenmiş evi dikkat çekti. İşte Esra Erol'un o paylaşımı...

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