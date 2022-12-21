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Haberler Magazin Sibel Can'ın evinin manzarası olay! Kızı Melisa Ural paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Biri Beykoz'da diğeri Miami'de: "Tam bir saray yavrusu..."

Sibel Can'ın evinin manzarası olay! Kızı Melisa Ural paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Biri Beykoz'da diğeri Miami'de: "Tam bir saray yavrusu..."

Sibel Can'ın evinin manzarası olay! Kızı Melisa Ural paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Biri Beykoz'da diğeri Miami'de... Geçtiğimiz ekim ayında ilk evladı Engincan Ural'ı evlendiren Sibel Can'ın iki numara olan kızı Melisa Ural Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde. Peş peşe fotoğraflar paylaşan Melisa Ural annesi Sibel Can'ın küçüklük fotoğrafını ve evlerinin deniz manzarasını paylaştı, kısa sürede gündem oldu. Balkon manzarasının Sibel Can'ın Beykoz'daki evinden mi yoksa Miami'deki evinden mi merak ediliyor. İşte Sibel Can'ın evlerinden görüntüler...

21.12.2022 14:10 - Son Güncelleme: 21.12.2022 14:10
Sibel Can’ın evinin manzarası olay! Kızı Melisa Ural paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Biri Beykoz’da diğeri Miami’de: Tam bir saray yavrusu...

"TAM BİR SARAY YAVRUSU..."

Sibel Can'ın evinin manzarası olay! Kızı Melisa Ural paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Biri Beykoz'da diğeri Miami'de...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sibel Can’ın evinin manzarası olay! Kızı Melisa Ural paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Biri Beykoz’da diğeri Miami’de: Tam bir saray yavrusu...

Geçtiğimiz ekim ayında oğlu Engincan Ural'ı evlendiren Sibel Can artık kayınvalide...

Sibel Can’ın evinin manzarası olay! Kızı Melisa Ural paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Biri Beykoz’da diğeri Miami’de: Tam bir saray yavrusu...

Engincan Ural, Melisa Ural ve Emir Aksüt adında 3 evladı olan Sibel Can'ın kızı Melisa Ural Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.

Sibel Can’ın evinin manzarası olay! Kızı Melisa Ural paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Biri Beykoz’da diğeri Miami’de: Tam bir saray yavrusu...

Peş peşe bu kareleri paylaşan Melisa Ural'ın manzaralı karesi gündeme bomba gibi düştü.

Sibel Can’ın evinin manzarası olay! Kızı Melisa Ural paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Biri Beykoz’da diğeri Miami’de: Tam bir saray yavrusu...

Bu fotoğrafın ardından Sibel Can'ın evleri merak konusu oldu. Bu manzara Sibel Can'ın Miami'deki evinden mi yoksa Beykoz'daki evinden mi çekildi merak ediliyor...

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