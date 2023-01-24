Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ı Ünal Gürel bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Ünal Gürel’in memleketi...

Ünal Gürel (18 Ocak 1935 – 8 Nisan 2002), Türk sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı.

Sanat yaşamına tiyatro ile başlayan Ünal Gürel, çeşitli topluluklarda görev yaptı. Tiyatronun dışında, 1964 yılında kamera karşısına geçerek, sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmıştır. Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Komedi ağırlıklı filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol almıştır. Aynı yıl 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizileri Berber rol almıştır. 8 Nisan 2002 tarihinde kalp yetmezliği sonucu 67 yaşında ölen Gürel, Feriköy Mezarlığına defnedildi. Ayrıca Ünal Gürel izleyiciler tarafından Karamürselli Deli Hamdi ve Sakar Şakir filmindeki "Gardırop Fuat" rolleri ile bilinmektedir.