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Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ı Ünal Gürel bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Ünal Gürel’in memleketi...

Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ı Ünal Gürel bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Ünal Gürel’in memleketi...
24.01.2023 15:57

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Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ı olarak Yeşilçam'a damga vurmuştu! Kadrosunda Kemal Sunal, Adile Naşit, Ali Şen, Ünal Gürel filmi, yıllar geçse de hafızalardan silinmedi. 8 Nisan 2002 tarihinde kalp yetmezliği sonucu 67 yaşında aramızdan ayrılan usta oyuncunun özellikle doğup büyüdüğü yer merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Ünal Gürel aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Tarzan Rıfkı, Atla Gel Şaban, Tokatçı, Yedi Bela Hüsnü, Sakar Şakir gibi yapımlarda rol alan Ünal Gürel'in memleketi...

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Ünal Gürel (18 Ocak 1935 – 8 Nisan 2002), Türk sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı.

Sanat yaşamına tiyatro ile başlayan Ünal Gürel, çeşitli topluluklarda görev yaptı. Tiyatronun dışında, 1964 yılında kamera karşısına geçerek, sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmıştır. Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Komedi ağırlıklı filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol almıştır. Aynı yıl 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizileri Berber rol almıştır. 8 Nisan 2002 tarihinde kalp yetmezliği sonucu 67 yaşında ölen Gürel, Feriköy Mezarlığına defnedildi. Ayrıca Ünal Gürel izleyiciler tarafından Karamürselli Deli Hamdi ve Sakar Şakir filmindeki "Gardırop Fuat" rolleri ile bilinmektedir.

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