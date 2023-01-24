Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ı Ünal Gürel bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Ünal Gürel’in memleketi...

Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ı olarak Yeşilçam'a damga vurmuştu! Kadrosunda Kemal Sunal, Adile Naşit, Ali Şen, Ünal Gürel filmi, yıllar geçse de hafızalardan silinmedi. 8 Nisan 2002 tarihinde kalp yetmezliği sonucu 67 yaşında aramızdan ayrılan usta oyuncunun özellikle doğup büyüdüğü yer merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Ünal Gürel aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Tarzan Rıfkı, Atla Gel Şaban, Tokatçı, Yedi Bela Hüsnü, Sakar Şakir gibi yapımlarda rol alan Ünal Gürel'in memleketi...