Şahsenem kimdir? Merak edilen ve arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olarak katılan Şahsenemen 90’lı yıllara efsana şarkıları ile damga vurmuştu. Özellikle “gözyaşlarım anlatır” şarkısı ile hafızalara kazınan ve hala severek dinlenen Şahsenem kaç yaşında, nereli, kiminle evli? İşte tüm bilgiler…

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran ve uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Şahsenem bugün yeniden gündeme geldi. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a katılan ünlü popçu şarkılarıyla ve samimi sohbetiyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı. 90'lı yılların unutulmaz seslerinden biri olan Şahsenem kimdir? Şahsenem kaç yaşında, nereli, kiminle evli? İşte tüm detaylar…

ŞAHSENEM KİMDİR?



Şahsenem, 2 Ekim 1968 yılında Özbekistan'da dünyaya gelmiştir. 9 çocuklu bir ailenin çocuğu olan Şahsenem ailenin 8. çocuğudur. Şahsenem'in kardeşlerinin 5'i kız 3'ü erkektir. Annesinin ismi Sultan Paşa Hanım anaokulu öğretmenliği yapmış olup, babası marangozlukla ilgilenmiştir. Çok zengin bir ailenin çocuğu olmayan Şahsenem, okulunda boş kalan vakitlerde ailesine destek vermek amacıyla çalışmıştır. Arkadaşlarıyla oyun oynamak yerine ailesine destek olmayı tercih eden sanatçı, babasının marangozunda ağaç rendeleyerek salıncak ve yürüteç yapmış ve yaptıklarını pazar günleri pazarlarda satmıştır. Aile birbirine kol kanat gererek, geçimlerini bu şekilde sağlamışlardır. Böyle bir çocukluk geçirmiş olduğu için çocukluğunu hiç yaşayamayan sanatçı, pazarda satılan erzaklardan kazandıkları parayla evin ihtiyacı için kullanmıştır.

Annesinin çizmiş olduğu rol model ile Şahsenem bitirmiş olduğu üniversitede 2 yıl boyunca öğretmenlik yapmış ve eğitim vermiştir. Öğretmenlik yaptığı sıralarda da sanatçı kimliği ön planda olan Şahsenem, bu mesleği severek yerine getirmiştir. El Harezmi Üniversitesinde Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü okumuş ve bu bölümden başarılı bir şekilde mezun olmuştur. 15-16 yaşlarındayken, Özbekistan'ın şan ve müzik dersleri alan Şahsenem kendini küçük yaşta geliştirmeye başlamıştır. Alla Bergen ve Rüsmet Yusupov gibi üstatlardan da eğitim almış ve Özbek Sanat Müziği alanında geliştirilmiştir.

ŞAHSENEM'İN MÜZİK HAYATI



Kardeşlerinden bazıları halk müziğine yönelmişken Şahsenem, tercihini pop müzikten yana kullanmıştır. 16 yaşında profesyonel bir şekilde müzik hayatına atılmış ve ününü Özbekistan'a duyurmuştur. Uzun süre SABA müzik grubunun solistliğini üstlenen sanatçı, halk müziği ve pop müziğiyle iç içe olmuştur. Özbekistan'ın ilk pop sanatçısı olan Bekir Zakirov için 1991'de bir yarışma düzenlenmiştir. Şahsenem bu yarışmada birinci olmuştur. Uluslararası Asya'nın Sesi yarışmasında özel beğeni mansiyonu ödülünü almaya hak kazanmıştır.



Özbek film yapımcıları, 1991 yılında Şahsenem'in yüzünü çok fotojenik olarak bulmuş ve ona sinema tekliflerinde bulunmuşlardır. İki sinema filminde yer alan Şahsenem, bu filmlerde kendi şarkılarını da seslendirmiştir. Bu filmlerden biri "Kim Deli" diğeri ise "Günah" filmidir. Şahsenem'in sesinin güzelliği ve başarılı oyunculuğunun yanı sıra dansa da merakı vardır. Dans öğretmeni olarak görev yapan sanatçının 60 tane öğrencisi bulunmakta ve onlara dans dersi vermektedir. Sahne alış olduğu konserlerde, dans öğrencilerine de yer vermiştir. Şahsenem, Özbekistan'da Özbek Devlet Flarmonisi'nde sanatçıdır ve Özbek halkı tarafından Şahsenem Kılıçeva olarak da tanınmaktadır. Özbek halkı için Şahsenem Kılıçeva ülkesinin Tarkan'ıdır.

Şahsenem'in Türkiye'ye Gelişi



Bir süre sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar vermiş ve burada yaşamaya başlamıştır. Başarıları Özbekistan'da sınırlı kalmasın diye sınırları aşmış ve Türkiye'ye yerleşmiş olan sanatçı burada 20 tane konser vermiştir. Türkiye'de kalabilmek ve vatandaşlık alabilmek için, uzun süre çaba sarf etmiş elini sürmediği iş bırakmamıştır. Terzilik, tezgâhtarlık, çaycılık, sekreterlik gibi kendi olmayan birçok işe imzasını atmıştır. Bir amacı olduğu için bu uğurda vazgeçmeden savaşmaya devam etmiştir. Bunu yapmasındaki düşüncesi de "Türkiye'de müzik yapmak istiyorsan ilk önce Türk insanını yaşaman gerekiyor" olmuştur.



ŞAHSENEM'İN ALBÜMLERİ



1996 yılında çıkarmış olduğu Seyyah albümüyle Türkiye'de büyük bir ses getirmiştir. Gözyaşlarım Anlatır, Nar Tanem, O Bu Gece Gelecek, O Bu Gelecek şarkıları kısa sürede en çok dinlenen şarkılar arasına girmiştir. Bu albümünün en unutulmayan şarkısı ise Yüreğim Meskendir Aşka şarkısı olmuştur. 2008 yılında İranlı ressam Armin Perhüdari ile evlenmiş ve mutlu bir evliliğe imza atmıştır. Çok acele evlenmiş oldukları için Şahsenem gelinlik giyememiş, kocası da damatlık giyememiştir. Fakat mutlu evliliği ile herkesin takdirini kazanmıştır.



