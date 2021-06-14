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Safiye Soyman'ın kızı annesini gölgede bıraktı! Ümran Akaröz güzelliğiyle büyüledi

Safiye Soyman'ın kızı annesini gölgede bıraktı! Ümran Akaröz güzelliğiyle büyüledi
14.06.2021 15:47
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Seda Sayan'ın yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın kızını görenler şaştı kaldı! 46 yaşındaki Ümran'ı görenler hayran kalıyor. '13 yaşında evlendirildim' diyen Safiye Soyman Instagram paylaşımlarıyla şu sıralar sık sık gündeme geliyor. Katıldığı bir televizyon programında ilk evliliğini 13 yaşında ve bir akrabasıyla görücü usulü gerçekleştirdiğini söyleyen Safiye Soyman'ın itirafı günlerce konuşulmuştu. 1 Ocak 1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ümran'ın bir de Harun Akaröz adından bir erkek kardeşi var.


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