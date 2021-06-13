Seda Sayan'ın yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın kızını görenler şaştı kaldı! 46 yaşındaki Ümran'ı görenler hayran kalıyor

Seda Sayan'ın yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın kızını görenler şaştı kaldı! 46 yaşındaki Ümran'ı görenler hayran kalıyor. '13 yaşında evlendirildim' diyen Safiye Soyman Instagram paylaşımlarıyla şu sıralar sık sık gündeme geliyor. Katıldığı bir televizyon programında ilk evliliğini 13 yaşında ve bir akrabasıyla görücü usulü gerçekleştirdiğini söyleyen Safiye Soyman'ın itirafı günlerce konuşulmuştu. 1 Ocak 1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ümran'ın bir de Harun Akaröz adından bir erkek kardeşi var. İşte Faik Öztürk ile

13.06.2021 13:23 - Son Güncelleme: 13.06.2021 13:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





