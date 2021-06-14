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Burcu Esmersoy seksi dans videosuyla büyüledi! Kusursuz fiziğini sarı bikinisiyle perçinleyip şov yaptı

Burcu Esmersoy seksi dans videosuyla büyüledi! Kusursuz fiziğini sarı bikinisiyle perçinleyip şov yaptı
14.06.2021 16:43
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Burcu Esmersoy paylaştığı videoyla sosyal medyayı yaktı geçti. Burcu Esmersoy (44) geçtiğimiz günlerde bir dergi için verdiği iddialı pozlarla dikkat çekmişti. Esmersoy son olarak ise bikinisiyle dans ettiği anların videosunu Instagram'dan paylaştı. Dans videosuyla önce şaşkınlık yaratan Burcu Esmersoy, kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Esmersoy, izleyenleri mest etti. Bikinili dans videosu büyük beğeni toplayan Burcu Esmersoy'a hayranlarından övgüler yağdı. Düzgün fiziği ile kendine hayran bırakan Burcu Esmersoy'un bikinili dans videosuna "Kim der ki 44 yaşında" yorumları yapıldı...


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