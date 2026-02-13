Safiye Soyman'ın Gözyaşları: Oğlunu andı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerMagazin VideolarıSafiye Soyman'ın Gözyaşları: Oğlunu andıSafiye Soyman'ın Gözyaşları: Oğlunu andıGiriş Tarihi: 13 Şubat 2026 09:12 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 09:40 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Safiye Soyman, vefat eden oğlu Harun Akaröz'ü doğum gününde mevlit okutarak andı. Acılı annenin "Cennet mekanın olsun" notuyla paylaştığı kareler, izleyenlerin içini sızlattı.Bunlar da Var 13:36AK Partili Osman Gökçek kürsü işgalinin perde arkasını A Haber'de anlattı: Özgür Özel Silivri'den arayıp "orayı karıştırın" dedi 12.02.2026Perşembe 08:28Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı 12.02.2026Perşembe 06:14Başkan Erdoğan’dan Sırbistan ile ticaret mesajı: Hedef 5 milyar dolar 12.02.2026Perşembe 01:03Şişli'deki kesik baş cinayetinde yeni gelişme: O evden ikinci ceset çıktı! 12.02.2026PerşembeCANLI YAYIN