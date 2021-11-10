Haberler Magazin Videoları Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner annesinin doğum gününü kutladı! Görenler 'böyle anne mi olur' diyor hayran kalıyor

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner annesinin doğum gününü kutladı! Görenler 'böyle anne mi olur' diyor hayran kalıyor

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner annesinin doğum gününü kutladı! Görenler 'böyle anne mi olur' diyor hayran kalıyor
10.11.2021 17:33 - Son Güncelleme: 10.11.2021 17:34
Ana Sayfa 02:32
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu...
Ana Sayfa 00:33
Benzin fiyatına indirim geldi!...
Ana Sayfa 01:42
'Burak Özçivit'le evlendiğini...
Ana Sayfa 01:29
Felak ve Nâs Sûresi dinle!
Ana Sayfa 00:35
Kocaeli'de geri dönüşüm...
Ana Sayfa 00:39
Çukurova'nın Hakan'ına bakın!...
Ana Sayfa 00:56
Tezkereye hayır oyu...
Ana Sayfa 03:31
MÜGE ANLI CANLI İZLE!
Ana Sayfa 00:43
Tarihin hüzünlü anları! Ulu...
Ana Sayfa 01:06
Masumlar Apartmanı 47. bölüm...
Ana Sayfa 03:21
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde...
Ana Sayfa 01:54
10 Kasım 1938 gazete...

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Gözde Seda Altuner. Sadakatsiz dizisinde Derin'in annesi Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzeliğiyle de adından söz ettiriyor. 38 yaşında olduğuna kimsenin inanmadığı Gözde Seda Altuner, bugüne kadar pek çok projede yer aldı ancak parlamasını Sadakatsiz ile yaşadı. 70 bine yakıntakipçi sayısıyla izleyicilerin yakın markajında olan Gözde Seda Altuner'in annesini görenler gözlerine inanmadı. Annesinin doğum gününü Instagram'ının hikaye bölümünden kutlayan Gözde Seda Altuner'in annesi görenleri hayran bıraktı.

Magazin Videoları
SON DAKİKA