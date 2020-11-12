Sadakatsiz'de (6. bölüm) Asya'nın intikam sahnesi sosyal medyayı yıktı! "Polat Alemdar'dan sonra en iyi racondu"

Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin 6. son bölümünde beklenen sahne gerçekleşti. Sosyal medyada birçok paylaşıma neden olan Asya'nın intikam sahnesi, Polat Alemdar'a benzetildi. İşte Sadakatsiz (6.) son bölümde; Asya karakterine hayat veren Cansu Dere'nin, kendisini 2 yıldır aldatan eşi Volkan Arslan karakterine hayat veren Caner Cindoruk ve yasak aşk yaşadığı sevgilisi Derin karakterine hayat veren Melis Sezen ile yüzleşme sahnesine gelen sosyal medya yorumları...

YOK BÖYLE İNTİKAM!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi son bölümde Cansu Dere'nin hayat verdiği Asya karakteri kısa sürede sosyal medya gündeminde yerini aldı. Cansu Dere (Asya Aslan), Caner Cindoruk (Volkan Arslan), Melis Sezen (Derin Güçlü)'in yer aldığı Sadakatsiz'de beklenen yüzleşme sahnesi geldi. Asya, kendisine ihanet eden herkesten intikamını alırken, sosyal medya o anları, "Polat Alemdar'dan sonra en iyi racondu" gibi yorumlara neden oldu.