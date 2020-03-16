Saba Tümer'den Serdar Ortaç'a koronavirüs ayarı! Serdar Ortaç'tan kendisini öpmeyen Saba'ya şaşırtan sözler! 16.03.2020 11:30

Çin'den başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını alışkanlıkları da değiştirmeye başladı. Koronavirüs tedbirleri arasında hayatımızdan sarılıp öpüşmeyi tokalaşmayı çıkardık ama kimileri buna bozulabiliyor. Saba Tümer, İstanbul Bebek'te magazin muhabirlerine röportaj verdiği sırada Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür ile karşılaştı. Saba Tümer kameraların önünde kendisiyle öpüşüp tokalaşmak isteyen Serdar Ortaç'a koronavirüs ayarı verdi. Bunun üzerine yüzü düşen Serdar Ortaç'tan kendisini öpmeyen Saba'ya yönelik şaşırtan sözler ard arda geldi: İşte o anlar...