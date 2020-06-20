Gençliğim Eyvah'ın Arif Asmalı'sı Cengiz Bozkurt, dizinin Zekeriya Bozoğlu'su Levent Ülgen'e öyle bir soru sordu ki...

20.06.2020 15:20

Atv'nin yeni komedi dizisi Gençliğim Eyvah ilk bölümden çok sevildi. Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ekin Mert Daymaz, Elif Doğan, Burak Tozkoparan, Beyti Engin, Ulviye Karaca, Erdem Kaynarca, Bahar Süer ve Kemal Uçar gibi isimlerin yer aldığı dizinin 2.yeni bölümü 22 Haziran Pazartesi yayınlanacak. Dizinin başrolleri Cengiz Bozkurt ve Levent Ülgen izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen'e öyle bir soru sordu ki o anlara sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

Atv'nin yaz sezonuna hızlı giriş yapan dizisi Gençliğim Eyvah, konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile çok sevildi. Dizinin başrollerinde yer alan Cengiz Bozkurt ve Levent Ülgen'in gerçekleştirdiği sohbet sosyal medyada oldukça ilgi gördü. İkisi de ODTÜ Fizik mezunu olan oyunculardan Bozkurt'un Ülgen'e sorduğu zor soru ise eğlenceli anlara sahne oldu.