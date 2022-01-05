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Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop son haliyle ağızları açık bıraktı!

Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop son haliyle ağızları açık bıraktı!
05.01.2022 17:51

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Türk oyuncu, model ve şarkıcı Tuğba Altıntop son haliyle ağızları açık bıraktı! Öncesinde modellik yapıyordu ama hepimiz onu Rafet El Roman'ın eşi olarak tanıdık... 2 çocuk sahibi olan Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop olaylı bir biçimde boşanmıştı. Sonrasında sessizliğe gömülen Tuğba Altıntop şimdilerde müzikle uğraşıyor. Ancak tüm bunlardan bir yana Tuğba Altıntop şu sıralar geçirdiği akıllara zarar değişimle gündemde. Uzun bir aradan sonra hayranlarını karşına çıkan Altıntop, değişimiyle de ilgi odağı oldu.

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