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Prens Harry ve Meghan Markle ikinci bebeğini bekliyor! Meghan Markle'ın hamilelik pozunda dikkat çeken detay

Prens Harry ve Meghan Markle ikinci bebeğini bekliyor! Meghan Markle'ın hamilelik pozunda dikkat çeken detay
15.02.2021 11:09
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2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. İkinci bebek beklediklerini paylaşan Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin fotoğrafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Temmuz ayında düşük yapan Meghan Markle'ın oğlu Archie'ye kardeş geleceğini duyurduğu fotoğraftaki elbise detayı dikkatlerden kaçmadı.


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