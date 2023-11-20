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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023, 12:50 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023, 12:58

Popstar Mehtap Yılmaz yaşadığı zor günleri attı: Felç kalma ihtimalim vardı

Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy'un jüri üyeliğini yaptığı 'Popstar Alaturka' yarışmasıyla tanınan Mehtap Yılmaz, günlerde Seren Serengil'in programında ortaya çıkmıştı. Seda Sayan ile ilgili itiraflarda bulunan Yılmaz'ın anlattıkları ağızları açık bırakırken ünlü isim, birkaç gün sonra kötü bir haberle gündeme geldi. Kısmi felç geçiren Yılmaz, apar topar hastaneye kaldırıldı. Zor günleri geride bırakan Yılmaz, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. İşte detaylar...

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