"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında ortaya atılan iddialara her gün bir yenisi ekleniyor.

Geçtiğimiz hafta, son 3 yıldır ailenin muhasebe işlerine bakan Ahmet Gün'ün etkin pişmanlık başvurusu yapması oldukça dikkat çekmişti. Ahmet Gün'ün Polatların para çarkına, kızı adına şirket kurarak katıldığı öğrenilmişti.

KAYNAĞI BELİRSİZ PARA HAREKETİ BULUNMAKTA

Gün, savcılık ifadesinde Polat ailesinin ticaretini anlatırken, "Mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır. Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır" dedi.

Gün, bu bilgiyi vermesine rağmen, sistemi tam olarak anlatmadı. Polat ailesinin para çarkına kızına şirket kurdururak katılan Gün, bu bilgiyle savcıyı tahliyeye ikna edemedi ancak yeni bilgiler vermesi de mümkün.

Soruşturma dosyasında Polat ailesinin yakın tarihteki para kaynağı, internet satış platformundan ve bir ödeme sisteminden gelen gelir olarak görülüyor. Polat ailesi, bu geliri hızla nakite çeviriyor, gelirin altında faturalar kesiyor ve parayı şirketleri arasında dolaştırmaya başlıyor. Bu para, bahis geliri gibi görünmüyor.

YASA DIŞI BAHİSE İŞARET ETTİ

Polatların muhasebecisi Ahmet Gün, ifadesinde yasa dışı bahise işaret etti ancak yine ayrıntıya girmedi. Gün, savcıya şu iddiayı aktardı:

"Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır, ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının Kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir."

DOLGU AMAÇLI FATURA DETAYI

Gün'ün verdiği bilgiye göre, Polat ailesi bir internet alışveriş sitesinden, komisyonu kesildikten sonra önemli bir miktarda gelir elde etti. Gün, bu durumu şöyle aktardı:

"Bu firmalar Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş., Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlemişlerdir. Rise And Shine firmasının satışları çok yüksek görünüyordu, bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu. Hatırladığım kadarıyla Engin Polat bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti, ben de kendisine 'Maşallah iyi satış yapmışsınız' dedim. Ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira arasında satış faturası getirildi." iddiasında bulundu.

FATURALARIN YARISINI İPTAL ETMİŞLER

Gün, "80 milyon lira tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler, bu nedenle bana 40-45 milyon lira aralığında fatura gönderilmiştir. İptale konu mallar internet ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir." bilgisine de savcıya aktardı.

GÖZLER DUBAİ'YE ÇEVRİLDİ

Polat ailesinin milyonlarca liralık para trafiğini yönetmelerine karşılık şu an görünürde mal varlığı ve tasfiye halinde şirketleri var. Önemli miktarda nakit paranın nerede olduğu bilinmemekte. Dilan Polat ve Engin Polat'ın polis kayıtlarında Gürcistan, Dubai ve Kıbrıs ziyaretleri görülüyor. Soruşturma sırasında kara para izini takip etmek için yurtdışına uzanmak gerekebilir. Dilan Polat, suçlarını dolarla süslemeye Dubai'de başladı. Polat'ın sosyal medyada Dubai'de milyonlarca liralık pırlanta ile çekilmiş fotografları da bulunuyor.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.