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Podyumların en fit güzeli Çağla Şıkel plajda nefes kesti! Öpmelere doyamadı

Podyumların en fit güzeli Çağla Şıkel plajda nefes kesti! Öpmelere doyamadı
26.07.2021 15:40 - Son Güncelleme: 26.07.2021 15:41
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Podyumların en fit güzeli Çağla Şıkel plajda nefes kesti! Yaz sezonunu Çeşme'de açan ve ev kiralayan sunucu Çağla Şıkel, gittiği bir beach'te küçük oğlu Uzay ile birlikte eğlenirken objektiflere takıldı. Çağla Şıkel, 9 yaşındaki Uzay’ın ısrarıyla denize girdi. Oğluna sık sık sarıldı, öpüp kokladı. İşte o anlar...


Çağla, 9 yaşındaki Uzay'ın ısrarıyla denize girdi. Oğluna sık sık sarıldı, öpüp kokladı. Yaklaşık bir saat denizde kaldılar. Bronzlaşmamak için uzun kollu mayo giyen Şıkel, yüzmek yerine oğlunu izlemeyi tercih etti. Manken, denizde bulduğu poşeti de alarak çöpe atmayı ihmal etmedi.

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