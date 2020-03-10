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"Pitbull'a parçalatırım seni, cesedini..." Nuray Sayarı'nın eşiyle ilgili ifadesi kan dondurdu! | Video

10.03.2020 14:54

Nuray Sayarı, katıldığı bir magazin programında 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı tarafından hem yıllardır aldatıldığını hem de darp edildiğini itiraf etmişti. Canlı yayında gözyaşları içinde itiraflarını sıralayan ünlü astrolog Nuray Sayarı ve eşi Aşkın Sayarı'nın davası önceki gün görüldü. Adliye çıkışı 2. Sayfa kameralarına konuşan Aşkın Sayarı'nın sözleri sonrasında Nuray Sayarı'dan şoke eden ifadeler geldi. Canlı yayına telefonla bağlanan astrolog, "Sen, çocuğunun yanında cinselliğini niye yaşarsın"sözleriyle şoke etti.


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