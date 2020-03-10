"Pitbull'a parçalatırım seni, cesedini..." Nuray Sayarı'nın eşiyle ilgili ifadesi kan dondurdu!
Nuray Sayarı, katıldığı bir magazin programında 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı tarafından hem yıllardır aldatıldığını hem de darp edildiğini itiraf etmişti. Canlı yayında gözyaşları içinde itiraflarını sıralayan ünlü astrolog Nuray Sayarı ve eşi Aşkın Sayarı'nın davası önceki gün görüldü. Adliye çıkışı 2. Sayfa kameralarına konuşan Aşkın Sayarı'nın sözleri sonrasında Nuray Sayarı'dan şoke eden ifadeler geldi. Canlı yayına telefonla bağlanan astrolog, "Sen, çocuğunun yanında cinselliğini niye yaşarsın"sözleriyle şoke etti.
Astrolog Nuray Sayarı canlı yayında herkesi şoke eden açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Yıllardır kocasından şiddet gördüğünü söyleyen Nuray Sayarı, kaza geçirdim dediğinde bile aslında dayak yediğini, karakolda kayıtlarda düştüm dediğini ve sürekli tehdite maruz kaldığını itiraf etmişti. Gözyaşları içinde eşinden şiddet gördüğünü anlatan Aşkın Sayarı ise eşinin şiddet ve ihanet iddialarını yalanlamıştı. Sayarı, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak yeni iddialar ortaya attı. Ünlü astroloğun ifadeleri şöyle:
"Ben beyefendiyi çok sevdim. 25 yılımızı çok mutlu geçirdik. Ben artık susmuyorum. Utanıyorum ve hakkımı da helal etmiyorum. Titriyorum zangır zangır, ailem kafayı benle bozduğu için. Kendisi de beni babamın cenazesini göndermedi. Eşim beni aldattı. Ben bir astroloğum, haritama bakıp bunları söylediğim için de ruh sağlığı hastanesine yatmamı söyledi"
"PİTBULL KÖPEĞİ VAR SENİ PARAMPARÇA EDECEĞİM"
"Aldattığı kadınla şuan aynı evde yaşıyor. O kişi de evli, Aşkın Sayarı da evli. Hala kağıt üzerinde benim eşim. "Aldatmayı, yıldız haritalarıyla buldum. Pitbull köpeği var seni paramparça edeceğim, cesedini bile göremeyecekler diyordu. Rezilliklerini ortaya çıkarmayı önce Allah'a sonra mesleğime borçluyum. Sen, çocuğunun yanında cinselliğini niye yaşarsın"