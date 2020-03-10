"Pitbull'a parçalatırım seni, cesedini..." Nuray Sayarı'nın eşiyle ilgili ifadesi kan dondurdu!

"Ben beyefendiyi çok sevdim. 25 yılımızı çok mutlu geçirdik. Ben artık susmuyorum. Utanıyorum ve hakkımı da helal etmiyorum. Titriyorum zangır zangır, ailem kafayı benle bozduğu için. Kendisi de beni babamın cenazesini göndermedi. Eşim beni aldattı. Ben bir astroloğum, haritama bakıp bunları söylediğim için de ruh sağlığı hastanesine yatmamı söyledi"