Pınar Kızılkaya ile görüntülenmişti... Danilo Zanna'dan sonra MasterChef'in ünlü şefi Somer Sivrioğlu da eşinden boşandı!

Uzun yıllardır devam ettirdiği şeflik kariyerinde, Masterchef sayesinde zirveye çıkan Somer Sivrioğlu, bir dönem eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldattığı haberleriyle gündeme gelmişti. Somer Sivrioğlu, o dönem yine aynı programda jüri üyesi olan Hazer Amani'nin mekanında görüntülenmişti. Geçtiğimiz yaz aylarında sevgilisi Pınar Kızılkaya ile yürüyüşte görüntülenen ve Kızılkaya'yı 'kız arkadaşı' olarak tanıtan Somer Sivrioğlu bugün boşandı. Somer Sivrioğlu ve 2 çocuğunun annesi Aslı Sivrioğlu anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdı.