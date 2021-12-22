Masterchef Somer Sivrioğlu 20 yıllık eşinden boşandı! Aşkı Masterchef'ten bulmuş boşanmadan 'sevgilim' diye tanıtmıştı
Uzun yıllardır devam ettirdiği şeflik kariyerinde, Masterchef sayesinde zirveye çıkan Somer Sivrioğlu, bir dönem eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldattığı haberleriyle gündeme gelmişti. Somer Sivrioğlu, o dönem yine aynı programda jüri üyesi olan Hazer Amani'nin mekanında görüntülenmişti. Geçtiğimiz yaz aylarında sevgilisi Pınar Kızılkaya ile yürüyüşye görüntülenen ve Kızılkaya'yı 'kız arkadaşı' olarak tanıtan Somer Sivrioğlu bugün boşandı. Somer Sivrioğlu ve 2 çocuğunun annesi Aslı Sivrioğlu anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdı.
Masterchef'e katılan boşanıyor... Masterchef sayesinde tanınan Somer Sivrioğlu ve 20 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu boşandı. Bir dönem eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldattığı haberleriyle gündeme gelen Somer Sivrioğlu ve Aslı Sivrioğlu anlaşmalı olarak ayrıldı. İşte haberin detayları.
Ünlü şef ve yemek programı sunucusu Somer Sivrioğlu ile 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'nun boşanma davası karara bağlandı.
2019 yılında Aslı Sivrioğlu, ünlü şefe çekişmeli boşanma davası açmıştı. Boşanmanın nedeni olarak Somer Sivrioğlu'nun program editörlerinden birisiyle yasak aşk yaşaması gösterilmişti.
İstanbul 4. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Somer Sivrioğlu ile Aslı Sivrioğlu avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Duruşma basına kapalı olarak gerçekleşti. Aslı Sivrioğlu tarafından iki yıl önce çekişmeli olarak açılan boşanma davası anlaşmalı olarak sonuçlandı.
Duruşmada, Aslı Sivrioğlu'nun nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığı, Somer Sivrioğlu'nun ise, "Evliliğimizin sürme ihtimali yoktur" dediği öğrenildi.