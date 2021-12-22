Masterchef Somer Sivrioğlu 20 yıllık eşinden boşandı! Aşkı Masterchef’ten bulmuş boşanmadan ’sevgilim’ diye tanıtmıştı

İstanbul 4. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Somer Sivrioğlu ile Aslı Sivrioğlu avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Duruşma basına kapalı olarak gerçekleşti. Aslı Sivrioğlu tarafından iki yıl önce çekişmeli olarak açılan boşanma davası anlaşmalı olarak sonuçlandı.