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Pınar Altuğ’un “Bayan Vizon Show” görüntüleri olay oldu! Sosyal medya onu konuştu

Pınar Altuğ’un “Bayan Vizon Show” görüntüleri olay oldu! Sosyal medya onu konuştu
30.11.2021 00:00 - Son Güncelleme: 30.11.2021 00:08
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Güzel oyuncu Pınar Altuğ, son dönemlerde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, şimdi ise yıllar öncesine ait görüntüleriyle sosyal medyaya damga vurdu. 1993 yılında 'Bayan Vizon Show' güzellik yarışmasına katılan Altuğ'un o halleri çok konuşuldu. Siyah sırt dekolteli elbisesiyle podyumda boy gösteren Altuğ'un gençlik hali ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Pınar Altuğ'un sosyal medyada fırtınalar estiren o görüntüleri...

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