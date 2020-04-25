Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan hakkında şoke eden açıklama. ''İki gün gönül eğlendireceğim, evlenecek halim yok'' | Video

25.04.2020 11:36

Eski manken ve oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ katıldığı bir yayında şoke eden ve çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Eşi yağmur ile aralarındaki yaş farkı çok konuşulan daha önce eşi Yağmur Atacan'ın kulise girip bir anda dudaklarından öptüğünü açıklayan Pınar Altuğ yine evliliği ve eşi Yağmur Atacan hakkında konuştu. Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'la ilgili bir arkadaşıyla olan konuşmasını itiraf etti. Altuğ, Yağmur Atacan'la ilgili; ''İki gün gönül eğlendireceğim, evlenecek halim yok'' dediğini açıkladı. İşte Pınar Altuğ'un özel hayatı hakkındaki özel itirafları...