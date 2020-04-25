RAMAZAN İMSAKİYE
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Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur hakkında olay açıklama: İki gün gönül eğlendireceğim, evlenecek halim yok!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile akıllara kazınan Pınar Altuğ, Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri haline geldi. Gençliğinde önce mankenlik yapan, modellikten oyunculuğa, şimdilerde ise sosyal medya fenomenliğine kadar bir kariyer süreci olan Pınar Altuğ'un katıldığı bir yayında çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Eşi yağmur ile aralarındaki yaş farkı çok konuşulan daha önce eşi Yağmur Atacan'ın kulise girip bir anda dudaklarından öptüğünü açıklayan Pınar Altuğ yine evliliği ve eşi Yağmur Atacan hakkında konuştu. İşte Pınar Altuğ'un özel hayatı hakkındaki özel itirafları...

25.04.2020 09:25 - Son Güncelleme: 25.04.2020 09:25
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur hakkında olay açıklama: İki gün gönül eğlendireceğim, evlenecek halim yok!

Pınar Altuğ (45) YouTube'daki bir programa konuk oldu. 2008'de evlendiği Yağmur Atacan (36), 2009'da dünyaya gelen kızı Su ve meslek hayatını anlattı.

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Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur hakkında olay açıklama: İki gün gönül eğlendireceğim, evlenecek halim yok!

"17 yaşımda mankenlik yapmaya başladım. 19'umda Türkiye Güzeli seçildim. Daha ertesi gün sokağa çıkar çıkmaz herkes tanıdı. Ömrümün sonuna kadar ünlü olacağım. Başka türlüsünü bilmiyorum. Hayatımdan memnunum. Çok bunaldığım zaman yurtdışına Türklerin olmadığı yerlere kaçıyorum. Kenar köşe yerlerde tatil yapmayı seviyoruz. Yağmur da benim gibi düşünüyor"

Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur hakkında olay açıklama: İki gün gönül eğlendireceğim, evlenecek halim yok!

'EVLENECEK HALİM YOK'

"Kocam Yağmur dünyanın magazinden, sosyal medyadan en uzak ve umursamaz insanı. İlk flört dönemimizde yakın arkadaşlarımdan biriyle tanıştırdım. Bebek yüzlü ya 'Ne yaptığının farkında mısın?' diye sordu. 'Evet, evlenecek halim yok, 2 gün gönül eğlendireceğim' yanıtını verdim."

Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur hakkında olay açıklama: İki gün gönül eğlendireceğim, evlenecek halim yok!

"Aramızdaki yaş farkı hiç sorun olmadı. Konuşmadık bile. Acaba elimden kaçar mı, gider mi diye hiç endişe etmedim. Sanki yaşı yaşına uygun olunca oluyor mu? Denedik olmadı işte. Yağmur, beni ayakta tutan adamdır aslında."

Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur hakkında olay açıklama: İki gün gönül eğlendireceğim, evlenecek halim yok!

* Evin içine girince soyadlarımızı da mesleklerimizi de dışarıda bırakırız.

* Su ilk doğduğunda bazı hayranlarım görmek için gece yarısı evimize geliyorlardı, korkuyordum.

*Pişman olduğum bir şey yok. Hatalar da bana ait.

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