Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur hakkında olay açıklama: İki gün gönül eğlendireceğim, evlenecek halim yok!
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile akıllara kazınan Pınar Altuğ, Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri haline geldi. Gençliğinde önce mankenlik yapan, modellikten oyunculuğa, şimdilerde ise sosyal medya fenomenliğine kadar bir kariyer süreci olan Pınar Altuğ'un katıldığı bir yayında çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Eşi yağmur ile aralarındaki yaş farkı çok konuşulan daha önce eşi Yağmur Atacan'ın kulise girip bir anda dudaklarından öptüğünü açıklayan Pınar Altuğ yine evliliği ve eşi Yağmur Atacan hakkında konuştu. İşte Pınar Altuğ'un özel hayatı hakkındaki özel itirafları...
25.04.2020 09:25
- Son Güncelleme: 25.04.2020 09:25
"17 yaşımda mankenlik yapmaya başladım. 19'umda Türkiye Güzeli seçildim. Daha ertesi gün sokağa çıkar çıkmaz herkes tanıdı. Ömrümün sonuna kadar ünlü olacağım. Başka türlüsünü bilmiyorum. Hayatımdan memnunum. Çok bunaldığım zaman yurtdışına Türklerin olmadığı yerlere kaçıyorum. Kenar köşe yerlerde tatil yapmayı seviyoruz. Yağmur da benim gibi düşünüyor"
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