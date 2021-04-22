RAMAZAN İMSAKİYE
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Pınar Altuğ aile pozunu paylaştı yorumların ardı arkası kesilmedi! Yağmur Atacan’ın kızı Su ile olan benzerliği şaşırttı

Pınar Altuğ aile pozunu paylaştı yorumların ardı arkası kesilmedi! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Attığı her adımla adından söz ettiren Altuğ, şimdi ise aile fotoğrafıyla gündeme geldi. Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile verdiği pozu Instagram hesabında paylaşan Altuğ'a yorum yağdı! Oyuncunun paylaşımında kızı Su dikkat çekti. Oldukça büyüdüğü ve annesi Pınar Altuğ'un boyuna yetiştiği görülen Su'yun babası Yağmur Atacan ile olan benzerliği şoke etti. Su'yu görenler "Aynı babası" yorumlarında bulundu. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı…

22.04.2021 11:32 - Son Güncelleme: 22.04.2021 11:32
Pınar Altuğ aile pozunu paylaştı yorumların ardı arkası kesilmedi! Yağmur Atacan’ın kızı Su ile olan benzerliği şaşırttı

Çocuklar Durmasın dizisinde can verdiği Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Ünlü oyuncu, Instagram'da yaptığı paylaşımla yine çok konuşuldu.

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Pınar Altuğ aile pozunu paylaştı yorumların ardı arkası kesilmedi! Yağmur Atacan’ın kızı Su ile olan benzerliği şaşırttı

Pınar Altuğ, Instagram hesabında eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile verdiği aile pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Altuğ'un "Aile her şeydir" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Pınar Altuğ aile pozunu paylaştı yorumların ardı arkası kesilmedi! Yağmur Atacan’ın kızı Su ile olan benzerliği şaşırttı

Ünlü oyuncunun paylaşımında, kızı Su özellikle dikkat çekti. Oldukça büyüdüğü ve annesinin boyuna yetiştiği görülen Su'yun babası Yağmur Atacan ile olan benzerliği "Babasının kopyası" yorumlarına neden oldu.

Pınar Altuğ aile pozunu paylaştı yorumların ardı arkası kesilmedi! Yağmur Atacan’ın kızı Su ile olan benzerliği şaşırttı

İşte başta Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızları Su Atacan olmak üzere ünlülerin çocukları...

Pınar Altuğ aile pozunu paylaştı yorumların ardı arkası kesilmedi! Yağmur Atacan’ın kızı Su ile olan benzerliği şaşırttı

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