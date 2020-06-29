Petek Dinçöz şimdiki hali ile şoke etti! Ünlü isim tanınmaz hale geldi! 'İnşallah hasta değildir'

Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri olan Dinçöz'e takipçilerinden yorum yağdı. İşte yapılan bazı yorumlar:



Ben kadını ilk kez görüyor olabilirim.



Petek Dinçöz olamaz bu, kayıp kardeşi falandır bence.



Petek estetikçöz.



Şaka yapıyordur belki başka birini göstererek.



Sen kendine naptın ya!



Yazık ya... Eskiden en güzel bulduğum sanatçıydı...



Bambaşka bir insana dönüşmüş.