Pakize Suda öldü mü? Pakize Suda neden vefat etti? Hastalığı neydi? Demans hastalığı nedir?

TV8 ekranlarında yayımlanan Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa programında Pakize Suda'nın hstalığı hakkında açıklamalarda bulunan yeğeni, 'Pakize Suda her şeyi unutarak ölmek istiyorum' dedi.'' diye konuştu. Programı izleyenler de Pakize Suda kimdir, kaç yaşında, nereli, kiminle evli? Pakize Suda'nın hastalığı ne? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte Pakize Suda'nın eski hali ve hastalığı hakkında merak edilenler...

PAKİZE SUDA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, KİMİNLE EVLİ?

23 Nisan 1952 İzmir doğumlu olan Pakize Suda, oyuncu, kitap ve köşe yazarıdır. 17 yaşında Ege güzeli seçilmiştir. Girit Türklerinden olan Suda, Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere pek çok gazeteye köşe yazarlığı yapmıştır. 71 yaşındaki Pakize Suda, Yenmiş Yutulmuş Sözler ve Ağız Tadıyla Sevişemedik adında kitaplar yazmıştır. Ayrıca, Türkiye Konuşuyor, Lezzete Yolculuk gibi programlarda da sunuculuk yapmıştır.

Hiç evlenmeyen Pakize Suda nedenini de şöyle açıkladı; ''Kariyerim için ne evlendim ne de çocuk yaptım. Evlenmeyi değil kariyer yapmayı seçtim. İsteseydim yapardım ama ne evliliği istedim ne de başka bir şeyi. Çok da düzgün bir hayat yaşadım ben, yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim. Ben hep çalıştım. Hiç kimse benim için karısından boşanmadı. Sonra da hanımefendi gibi dolaşmadım sokaklarda.''

PAKİZE SUDA'NIN HASTALIĞI NE?

Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa programında konuşan Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Alagöz, ''Teyzem bizi tanımıyor artık,'' dedi. Alagöz, Pakize Suda'nın her şeyi unuttuğu için bir ara az daha evle birlikte kendini de yakacağını söyledi.

Alagöz, ''Bir defa üzerine kapıyı kilitledik. Balkondan atlayarak evden kaçmaya çalıştı'' diye konuştu. Pakize Suda'nın doktora gitmek istemeyince hakim ve polis zoruyla götürüldüğü öğrenildi.

İşte Pakize Suda'nın eski ve yeni halleri;