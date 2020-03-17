Özlem Yıldız Instagram'dan karantinada olduğunu duyurdu! İş sebebiyle yurt dışına çıkmıştı... 17.03.2020 12:12

Eski manken ve sunucu Özlem Yıldız, Maldivler dönüşü corona virüs nedeniyle ev karantinasında olduğunu söyledi. 42 yaşındaki Yıldız, Başak burcu olduğunu ve tüm uyarılarına harfiyen uyduğunu ifade ederken, kendisiyle birlikte Maldivler'den dönen televizyon ekibinin de 14 gün evden çıkmayacaklarını söyledi.

Özlem Yıldız koronavirüs şüphesiyle ev karantinasında! Bir dönemin ünlü modellerinden sunucu Özlem Yıldız corona virüsü nedeni ile karantinada olduğunu duyurdu. Özlem Yıldız, geçen haftalarda işleri sebebiyle Maldivler'e gitti.

Yıldız, Maldivler dönüşü koronavirüs nedeniyle ev karantinasında olduğunu söyledi. Başak burcu olduğunu ve tüm uyarılarına harfiyen uyduğunu ifade eden ünlü sunucu, kendisiyle birlikte Maldivler'den dönen televizyon ekibinin de 14 gün evden çıkmayacaklarını söyledi. Özlem Yıldız sosyal medya hesabından karantinada nasıl beslendiğini de paylaşmayı ihmal etmedi.