İrem Sak'tan tepki çeken koronavirüs videosu! 'Hala prim peşinde' 17.03.2020 17:15

Oyuncu İrem Sak koronavirüs nedeni ile 1 haftadır ev karantinasında. Tedbir amaçlı evden çıkamayan oyuncu İrem Sak, çektiği video ile yapılabilecek aktiviteleri kendi mesleğine göre yorumladı. Ünlü oyuncunun 3 farklı karakterde yayınladığı videosu, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. 34 yaşındaki oyuncunun bu videosu, sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu. Sak, "Hala prim peşinde" gibi çok sayıda eleştiri aldı.

İrem Sak, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında. Yaklaşık 1 haftadır koronavirüs nedeniyle evinde bulunan oyuncu Instagram paylaşımıyla tepki çekti.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle artan vaka sayıları, evden çıkmamaya zorluyor.

Ünlü isimler de sosyal medyada ev hallerini paylaştı, yapılması gerekenleri söyledi. Oyuncu İrem Sak da koronavirüs nedeniyle 1 haftadır kendini evde kapatanlardan...

Ünlü oyuncunun 3 farklı karakterde yayınladığı videosu, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İrem Sak, evde kendini virüsten korumak isteyenler için yapılabilecek aktiviteleri, esprili bir dille anlattı.

Güzel oyuncunun bu videosu, sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu. Sak, "Hala prim peşinde" gibi çok sayıda eleştiri aldı.