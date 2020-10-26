Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Miran'ı Akın Akınözü arasındaki bu gerçek şaşırttı! Sevilen iki meğer...

Yayınlandığı ilk günden bu yana cuma akşamlarının en sevilen dizisi olan Hercai milyonları ekran başına bağlıyor. ATV'nin reyting rekorları kıran yapımına başarılı oyunculuklarıyla Ebru Şahin ve Akın Akınözü damga vuruyor. Güzel oyuncu Ebru Şahin ve yakışıklı yıldız Akın Akınözü'nün günlük yaşamı da merak konusu oluyor. Dizide iki sevgiliyi canlandıran isimler arasındaki boy farkı da merak konusu oldu. Peki Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in boyları sizce kaç? İşte şaşırtan gerçek...

Ebru Şahin, doğal tavırları ve güzelliği ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken 26 yaşındaki Ebru Şahin ile son günlerin yakışıklı erkek oyuncuları arasında yer alan 30 yaşındaki Akın Akınözü'nün boy farkı merak konusu oldu. Hercai'nin sevilen partnerleri Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün boy farkını öğrenenler şoke oldu. İşte yakışıklılığı ile adından her daim söz ettiren Akın Akınözü ve partneri Ebru Şahin'in boyları...





AKIN AKINÖZÜ 180 CM





EBRU ŞAHİN - 170 CM