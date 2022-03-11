Özcan Deniz’in sevgilisi Samar Dadgar paylaştı! Tektaş yüzüğü gören ‘düğün yakın’ dedi

Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'la 15 aylık evliliği olaylı şekilde biten Özcan Deniz, kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü şarkıcının annesi Kadriye Deniz'in ise İranlı modacı Samar Dadgar'la olmasını istemediği oğluna söz geçiremeyince, Özcan Deniz'le yaşadığı evi terk ettiği öne sürülmüştü. Özcan Deniz ile Samar Dadgar cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Dadgar, sevgilisi Özcan Deniz ile keyifli anlarını bir araya getirerek sosyal medyada yayınladı. Söz konusu görüntülerdeki tektaş yüzük ise 'düğün yakın' dedirtti. İşte o paylaşım...