Ozan Güven'in darp ettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz detayları bir bir açıkladı: Yatakta üzerime oturup...
Türkiye günlerdir bunu konuşuyor... 45 yaşındaki oyuncu Ozan Güven'in 28 yaşındaki sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Şimdi de Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasında yaşananların detayları bir bir ortaya çıkıyor. Deniz Bulutsuz, Ozan Güven'in kendisine uyguladığı şiddeti ve yaşadıklarını anlattı. Her detayıyla kan dondurdu. Ozan Güven'le tartışmanın eski erkek arkadaşı üzerine başladığını söyleyen Bulutsuz, "Beni yatağa yatırıp üzerime oturarak sert bir tokat attı" dedi. İşte Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz kavgasının detayları...
Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etmesi gündeme bomba gibi düştü. Deniz Bulutsuz'un avukatı Mustafa Kurtuluş aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığına verdiği şikayet dilekçesinde Ozan Güven'in 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Hürriyetten yoksun bırakma' ve 'Hakaret' suçlarından yargılanması istendi. Şikayet dilekçesinde 13 Haziran'da Ozan Güven'in evinde gerçekleştiği iddia edilen olay şöyle anlatıldı.
ESKİ ERKEK ARKADAŞTAN KONU AÇILINCA…
Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven 12 Haziran'da bir restoranda yemek yedikten sonra arkadaşlarının evine gitti. Sohbet sırasında Deniz Bulutsuz'un eski erkek arkadaşından konu açılınca Ozan Güven iddiaya göre herkesin önünde "Demek ki çok iyi s…." dedi. Bu konuşmadan rahatsız olan Bulutsuz, konuyu kapattı. İkiliyi Ozan Güven'in şoförü ikametgahına bıraktı. Deniz Bulutsuz kendisine söylenen sözlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ozan Güven bir anda bağırarak etraftaki eşyaları kırmaya başladı. Bulutsuz, Güven'in elindeki kırık abajuru almaya çalışırken çenesinden yaralandı.
ÇIPLAK AYAKLA EVDEN KAÇMAYI BAŞARDI
Evden kaçmaya çalışan Bulutsuz'a Ozan Güven engel oldu. Deniz Bulutsuz, ünlü oyuncunun saçlarından tutarak duvara vurması sonucu merdivenlerden yuvarlandığını ileri sürdü. Evden kanlar içinde ve çıplak ayaklarla kaçmayı başardığını belirten Deniz Bulutsuz, evin yakınlarında karşılaştığı Güven'in şoförünün kendisini bir arkadaşının evine bıraktığını dilekçesinde anlattı.
"ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİ"
"Olay günü bana söylediği ağır sözlerinin ardından Ozan'ın evine gittik. Ozan alkol aldığından fütursuz ne dediğini bilmeyen bir hal alır. Bu söze bozulduğumu söylememin ardından alkolün etkisiyle bağırıp çağırmaya başladı. Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırarak üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu. "bak sana bir tane vurdum, kendime yirmi kez vuruyorum" dedi.